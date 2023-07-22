В Белом доме не стали считать санкции помехой для общения с русскими
Салливан заявил, что не считает санкции помехой для контактов с Россией
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что российские санкции против американских чиновников не помешают контактам между Вашингтоном и Москвой.
"Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введёнными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями... Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности", — сказал Салливан во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.
Советник президента США обратился к китайским военным, отказывающимся от контактов с Пентагоном из-за американских санкций, и призвал придерживаться аналогичного подхода.
Ранее президент РФ Владимир Путин на два года продлил действие указа об ответных мерах на санкции против России. Ответные меры РФ подразумевают ограничения на экспорт из страны и импорт в неё продуктов и сырья, перечень которых был утверждён кабмином.
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