В Белом доме не стали считать санкции помехой для общения с русскими

"Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введёнными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями... Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности", — сказал Салливан во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.