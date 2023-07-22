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22 июля, 03:24

Военные РФ остановили контратаку ВСУ на Двуреченском направлении

Группировка сил "Запад" остановила контратаку ВСУ на Двуреченском направлении

На Двуреченском направлении артиллерией группировки сил "Запад" остановлена контратака ВСУ в районе Масютовки и Петропавловки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, 95-я рота отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ потеряла до отделения живой силы и боевую машину пехоты. Также в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен миномётный расчёт противника и станция радиоэлектронной борьбы.

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А ранее сообщались детали применения танков "Армата" в зоне спецоперации. Машину использовали бойцы группировки войск "Юг".

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ТАСС / Александр Щербак

Лариса Сафронова
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