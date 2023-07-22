ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 03:24
18494

Военные РФ остановили контратаку ВСУ на Двуреченском направлении

Группировка сил "Запад" остановила контратаку ВСУ на Двуреченском направлении

На Двуреченском направлении артиллерией группировки сил "Запад" остановлена контратака ВСУ в районе Масютовки и Петропавловки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, 95-я рота отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ потеряла до отделения живой силы и боевую машину пехоты. Также в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен миномётный расчёт противника и станция радиоэлектронной борьбы.

Авиация РФ ударила по 10 местам скопления ВСУ на Запорожском направлении
Авиация РФ ударила по 10 местам скопления ВСУ на Запорожском направлении

А ранее сообщались детали применения танков "Армата" в зоне спецоперации. Машину использовали бойцы группировки войск "Юг".

BannerImage

ТАСС / Александр Щербак

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar