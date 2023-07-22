Авиация РФ ударила по 10 местам скопления ВСУ на Запорожском направлении

Авиация группировки "Восток" поразила более десяти мест скопления украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.

"Штурмовой и армейской авиацией поражено свыше десяти мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное", — приводит его слова РИА "Новости".

На этом же направлении артиллеристы сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. А в районе Мирного ликвидирована разведгруппа противника. В этом же районе уничтожен миномётный расчёт.

Кроме того, Армия РФ отразила атаку в направлении села Работино: уничтожены танки, боевые бронированные машины, миномётный расчёт и живая сила. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.