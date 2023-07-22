Авиация РФ ударила по 10 местам скопления ВСУ на Запорожском направлении
Авиация группировки "Восток" поразила более десяти мест скопления украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск подполковник Олег Чехов.
"Штурмовой и армейской авиацией поражено свыше десяти мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное", — приводит его слова РИА "Новости".
На этом же направлении артиллеристы сорвали попытку ВСУ провести ротацию в районе Новодаровки. А в районе Мирного ликвидирована разведгруппа противника. В этом же районе уничтожен миномётный расчёт.
Кроме того, Армия РФ отразила атаку в направлении села Работино: уничтожены танки, боевые бронированные машины, миномётный расчёт и живая сила. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица в районе Червоной Криницы.
Накануне, 21 июля, Минобороны РФ сообщало, что российские военные успешно отбили девять атак ВСУ на Донецком направлении. За сутки было уничтожено до 185 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
t.me / Минобороны России