В Колумбии произошёл теракт у военной базы

Два человека погибли в результате теракта недалеко от военной базы Наранхитос на северо-востоке Колумбии. Об этом губернатор местного департамента Араука Уилингтон Родригес Бенавидес сообщил в "Твиттере" управления региона.

По данным чиновника, взорвалась машина со взрывчаткой, выезжавшая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора. Погибшие в момент взрыва находились в автомобиле. Кроме того, есть пострадавшие. Четверо военных получили ранения разной степени тяжести.

При этом издание Semana уточнило, что организаторы теракта планировали взорвать машину именно на территории военной базы. Однако по каким-то причинам всё пошло не по плану. Президент Колумбии Густаво Петро поручил ведомствам отыскать преступников. На данный момент никакая группировка ответственность за взрыв не взяла.