В Колумбии произошёл теракт у военной базы
В Колумбии два человека погибли в результате теракта у военной базы Наранхитос
Взрыв заминированной машины произошёл у военной базы в Колумбии. Обложка © Twitter / Enrique_GomezM
Два человека погибли в результате теракта недалеко от военной базы Наранхитос на северо-востоке Колумбии. Об этом губернатор местного департамента Араука Уилингтон Родригес Бенавидес сообщил в "Твиттере" управления региона.
По данным чиновника, взорвалась машина со взрывчаткой, выезжавшая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора. Погибшие в момент взрыва находились в автомобиле. Кроме того, есть пострадавшие. Четверо военных получили ранения разной степени тяжести.
При этом издание Semana уточнило, что организаторы теракта планировали взорвать машину именно на территории военной базы. Однако по каким-то причинам всё пошло не по плану. Президент Колумбии Густаво Петро поручил ведомствам отыскать преступников. На данный момент никакая группировка ответственность за взрыв не взяла.
Ранее Лайф рассказывал о взрыве в Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южно-Африканской Республики, из-за которого на одной из улиц обрушилась дорога, а припаркованные авто раскидало как кегли. По предварительным данным, причиной инцидента стал прорыв подземного газопровода. В результате ЧП пострадали более 40 местных жителей.