Регион

Уведомления отключены

22 июля, 05:21

В Колумбии произошёл теракт у военной базы

В Колумбии два человека погибли в результате теракта у военной базы Наранхитос

<p>Взрыв заминированной машины произошёл у военной базы в Колумбии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Enrique_GomezM/status/1682523220174336001/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Enrique_GomezM</a></p>

Взрыв заминированной машины произошёл у военной базы в Колумбии. Обложка © Twitter / Enrique_GomezM

Два человека погибли в результате теракта недалеко от военной базы Наранхитос на северо-востоке Колумбии. Об этом губернатор местного департамента Араука Уилингтон Родригес Бенавидес сообщил в "Твиттере" управления региона.

По данным чиновника, взорвалась машина со взрывчаткой, выезжавшая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора. Погибшие в момент взрыва находились в автомобиле. Кроме того, есть пострадавшие. Четверо военных получили ранения разной степени тяжести.

При этом издание Semana уточнило, что организаторы теракта планировали взорвать машину именно на территории военной базы. Однако по каким-то причинам всё пошло не по плану. Президент Колумбии Густаво Петро поручил ведомствам отыскать преступников. На данный момент никакая группировка ответственность за взрыв не взяла.

Несколько человек получили ранения в результате взрыва в Анкаре

Несколько человек получили ранения в результате взрыва в Анкаре

Ранее Лайф рассказывал о взрыве в Йоханнесбурге, крупнейшем городе Южно-Африканской Республики, из-за которого на одной из улиц обрушилась дорога, а припаркованные авто раскидало как кегли. По предварительным данным, причиной инцидента стал прорыв подземного газопровода. В результате ЧП пострадали более 40 местных жителей.

Николь Вербер
  • Новости
  • Колумбия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров