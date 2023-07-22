Суд арестовал жителя Комсомольска-на-Амуре, выбросившего девочку из окна

Жителя Комсомольска-на-Амуре, выбросившего ребёнка из окна, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В Хабаровском крае арестовали мужчину, выбросившего ребёнка из окна. Видео © Telegram / СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в ходе которых правоохранители проверят действия матери ребёнка и няни, которой она оставила дочку. Кроме того, по статье 293 УК РФ будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.