Суд арестовал жителя Комсомольска-на-Амуре, выбросившего девочку из окна
Жителя Комсомольска-на-Амуре, выбросившего ребёнка из окна, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В Хабаровском крае арестовали мужчину, выбросившего ребёнка из окна. Видео © Telegram / СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в ходе которых правоохранители проверят действия матери ребёнка и няни, которой она оставила дочку. Кроме того, по статье 293 УК РФ будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Напомним, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла для дочери няню, которая в момент дежурства решила сходить в гости к соседу. Девочку она взяла с собой и стала распивать алкоголь со старым знакомым с третьего этажа. Тот под действием высокоградусных напитков сильно разозлился, услышав плач ребёнка, и выбросил его из окна. К счастью, девочка выжила. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
Telegram / СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО