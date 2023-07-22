Болгария отправит Украине сотню старых "ненужных" бронетранспортёров

Парламент Болгарии большинством голосов проголосовал за отправку Украине около ста старых бронетранспортёров. Как пишет Sofia Globe, машины были приобретены несколько десятилетий назад для МВД и вооружённых сил страны, однако там назвали их неактуальными и ненужными.

"Парламент Болгарии 21 июля проголосовал за отправку на Украину около 100 старых бронетранспортёров вместе с вооружением и запасными частями", — говорится в опубликованном сообщении.

За поставку бронемашин проголосовали 148 депутатов, против — 52. Подчёркивается, что некоторые парламентарии предложили отправить вместе с техникой сбежавших от мобилизации украинцев.