Гладков подтвердил информацию Лайфа о кассетном ударе ВСУ по Белгородской области
Гладков: ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по селу в Белгородском районе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию Лайфа о кассетном ударе ВСУ по селу Журавлёвка в Белгородском районе.
"В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО", — написал он в своём телеграм-канале.
Помимо этого, уточнил глава региона, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомёта. Было зафиксировано десять выстрелов. К счастью, пострадавших и разрушений нет.
Напомним, ранее Лайф писал, что ВСУ ударили кассетными бомбами по Белгородской области. Уточнялось, что речь идёт о не менее трёх выпущенных снарядах. Село было атаковано накануне около 10:30 утра по местному времени (совпадает с мск).
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев