Гладков подтвердил информацию Лайфа о кассетном ударе ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию Лайфа о кассетном ударе ВСУ по селу Журавлёвка в Белгородском районе.

"В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО", — написал он в своём телеграм-канале.

Помимо этого, уточнил глава региона, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомёта. Было зафиксировано десять выстрелов. К счастью, пострадавших и разрушений нет.