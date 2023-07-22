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22 июля, 08:52
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Гладков подтвердил информацию Лайфа о кассетном ударе ВСУ по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили три кассетных боеприпаса по селу в Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию Лайфа о кассетном ударе ВСУ по селу Журавлёвка в Белгородском районе.

"В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущены 21 артиллерийский снаряд и три кассетных боеприпаса из РСЗО", — написал он в своём телеграм-канале.

Помимо этого, уточнил глава региона, ВСУ атаковали село с помощью дрона-камикадзе и обстреляли из гранатомёта. Было зафиксировано десять выстрелов. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

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Напомним, ранее Лайф писал, что ВСУ ударили кассетными бомбами по Белгородской области. Уточнялось, что речь идёт о не менее трёх выпущенных снарядах. Село было атаковано накануне около 10:30 утра по местному времени (совпадает с мск).

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ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Николь Вербер
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