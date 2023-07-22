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22 июля, 09:47

В ВСУ отчитались о минировании подступов к Белоруссии

Командир ВСУ Наев: Более 2500 мин установлены на дорогах к белорусской границе

За минувшую неделю украинские военные установили более 2,5 тысячи противотанковых мин на дорогах к границе с Белоруссией. Об этом рассказал командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

По его заявлениям, военнослужащие Украины за неделю уничтожили пять важных дорожных участков, а кроме того, сделали свыше 60 завалов в лесу и заминировали их. Помимо этого, продолжаются еженедельные тренировки личного состава ВСУ.

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Напомним, вчера стало известно, что Польша планирует укрепить американскими ударными вертолётами Apache свою границу с Белоруссией. Пока что Варшава пользуется теми машинами, которые ей предоставили Штаты, но впоследствии собирается закупить у США 96 "Апачей".

Обложка ©

Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images / LightRocket

Юрий Лысенко
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