В ВСУ отчитались о минировании подступов к Белоруссии
Командир ВСУ Наев: Более 2500 мин установлены на дорогах к белорусской границе
За минувшую неделю украинские военные установили более 2,5 тысячи противотанковых мин на дорогах к границе с Белоруссией. Об этом рассказал командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.
По его заявлениям, военнослужащие Украины за неделю уничтожили пять важных дорожных участков, а кроме того, сделали свыше 60 завалов в лесу и заминировали их. Помимо этого, продолжаются еженедельные тренировки личного состава ВСУ.
Напомним, вчера стало известно, что Польша планирует укрепить американскими ударными вертолётами Apache свою границу с Белоруссией. Пока что Варшава пользуется теми машинами, которые ей предоставили Штаты, но впоследствии собирается закупить у США 96 "Апачей".
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