В ВСУ отчитались о минировании подступов к Белоруссии

За минувшую неделю украинские военные установили более 2,5 тысячи противотанковых мин на дорогах к границе с Белоруссией. Об этом рассказал командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

По его заявлениям, военнослужащие Украины за неделю уничтожили пять важных дорожных участков, а кроме того, сделали свыше 60 завалов в лесу и заминировали их. Помимо этого, продолжаются еженедельные тренировки личного состава ВСУ.