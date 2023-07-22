Посол России дал отпор польскому замминистра во время вызова в МИД из-за Путина

Российская дипломатия дала достойный ответ польскому МИД на претензии, которые Варшава предъявила послу РФ после заявления президента Владимира Путина об истории Польши и современной политике этого государства. Об этом сегодня рассказал посол РФ Сергей Андреев по завершении своего рабочего посещения польского министерства иностранных дел.

"Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра (иностранных дел Польши Павел. — Прим. Лайфа) Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности", — цитируют слова посла журналисты.

Разумеется, Яблоньский получил должные объяснения насчёт того, как в России видят историю XX века и действия Варшавы в связи с конфликтом на Донбассе в частности и Украине в целом, заявил Андреев. По итогу встречи дипломат констатировал абсолютное отсутствие взаимопонимания и полностью несовместимые подходы к современной политике и истории, в остальном, по его словам, отметить нечего. Посол РФ добавил в заключение, что в МИД Польши ему не выдали формальной ноты и заявили о своём недовольстве исключительно в устной форме.