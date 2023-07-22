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22 июля, 11:16
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Посол России дал отпор польскому замминистра во время вызова в МИД из-за Путина

Посол РФ Андреев: Российская дипломатия достойно ответила на претензии Варшавы

<p>Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски (слева направо). Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA / Zuma</p>

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев и замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски (слева направо). Обложка © ТАСС / EPA / RADEK PIETRUSZKA / Zuma

Российская дипломатия дала достойный ответ польскому МИД на претензии, которые Варшава предъявила послу РФ после заявления президента Владимира Путина об истории Польши и современной политике этого государства. Об этом сегодня рассказал посол РФ Сергей Андреев по завершении своего рабочего посещения польского министерства иностранных дел.

"Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра (иностранных дел Польши Павел. — Прим. Лайфа) Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности", — цитируют слова посла журналисты.

Разумеется, Яблоньский получил должные объяснения насчёт того, как в России видят историю XX века и действия Варшавы в связи с конфликтом на Донбассе в частности и Украине в целом, заявил Андреев. По итогу встречи дипломат констатировал абсолютное отсутствие взаимопонимания и полностью несовместимые подходы к современной политике и истории, в остальном, по его словам, отметить нечего. Посол РФ добавил в заключение, что в МИД Польши ему не выдали формальной ноты и заявили о своём недовольстве исключительно в устной форме.

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Напомним, посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД страны после заявления президента РФ Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности после вторжения фашистской Германии. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, отметив, что прошедшая встреча была недолгой.

Юрий Лысенко
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