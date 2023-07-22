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22 июля, 10:27

"Встреча была очень короткой": Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о роли Сталина

Посла России Андреева вызвали в МИД Польши после слов Путина о роли Сталина

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД страны после заявления президента РФ Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности после вторжения фашистской Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"В субботу в 10:00 (11:00 мск) в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ", — приводит слова дипломата Польское агентство печати.

Яблоньский уточнил, что Андреева вызвали в связи с заявлениями президента РФ, "а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников". Разговор не продлился долго.

"Встреча была очень короткой", — сказал замминистра иностранных дел.

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Напомним, накануне президент РФ заявил, что Польша утратила независимость после вторжения фашистской Германии, но восстановила её благодаря СССР и позиции лидера Советского Союза Иосифа Сталина. Путин отметил, что в Варшаве забыли об этом. После заявления президента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах вызвать посла РФ в МИД страны.

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Wikipedia / Adrian Grycuk

Никита Никонов
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