"Встреча была очень короткой": Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о роли Сталина

Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД страны после заявления президента РФ Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности после вторжения фашистской Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"В субботу в 10:00 (11:00 мск) в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ", — приводит слова дипломата Польское агентство печати.

Яблоньский уточнил, что Андреева вызвали в связи с заявлениями президента РФ, "а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников". Разговор не продлился долго.