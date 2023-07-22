"Встреча была очень короткой": Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о роли Сталина
Посла России Андреева вызвали в МИД Польши после слов Путина о роли Сталина
Посла России в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД страны после заявления президента РФ Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности после вторжения фашистской Германии. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
"В субботу в 10:00 (11:00 мск) в МИД в срочном порядке был вызван посол РФ", — приводит слова дипломата Польское агентство печати.
Яблоньский уточнил, что Андреева вызвали в связи с заявлениями президента РФ, "а также другими недружественными действиями Российской Федерации против Польши и союзников". Разговор не продлился долго.
"Встреча была очень короткой", — сказал замминистра иностранных дел.
Напомним, накануне президент РФ заявил, что Польша утратила независимость после вторжения фашистской Германии, но восстановила её благодаря СССР и позиции лидера Советского Союза Иосифа Сталина. Путин отметил, что в Варшаве забыли об этом. После заявления президента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах вызвать посла РФ в МИД страны.