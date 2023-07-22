Подготовка Армии Российской Федерации не имеет себе равных, заявил немецкий военный эксперт Франц-Штефан Гади. По его словам, ВС РФ восхищаются даже на Украине.

"Армия России упорно защищается и держит свои позиции. Даже на Украине восхищаются её стойкостью и эффективностью", — приводит его слова Tagesschau.

Эксперт отметил, что ни у кого в мире не было практического опыта прохождения такой крепкой, глубокой и продуманной обороны, какая есть у России. Подобного не было со времён Второй мировой войны, отметил Гади. Он также указал на множественные ошибки, допущенные ВСУ в ходе контрнаступления, в том числе отсутствие скоординированных действий среди солдат.