Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 100 бойцов на Купянском направлении
Украинская сторона за сутки потеряла более сотни бойцов на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих", — уточнил он в ходе брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.
Также Конашенков сообщил об уничтожении 190 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки. Помимо этого, противник потерял там два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", американскую артиллерийскую систему М777 и британскую гаубицу FH70.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ