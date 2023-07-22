Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 100 бойцов на Купянском направлении

Украинская сторона за сутки потеряла более сотни бойцов на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих", — уточнил он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.