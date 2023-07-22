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Опубликовано 22 июля 2023, 11:26

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 100 бойцов на Купянском направлении

Украинская сторона за сутки потеряла более сотни бойцов на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих", — уточнил он в ходе брифинга.

Кроме того, в ходе выполнения задач специальной военной операции были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.

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Также Конашенков сообщил об уничтожении 190 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки. Помимо этого, противник потерял там два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", американскую артиллерийскую систему М777 и британскую гаубицу FH70.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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