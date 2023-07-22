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22 июля, 11:22

Минобороны РФ сообщило о разрушительных ударах по авиабазе Военно-воздушных сил Украины

Уничтожен склад авиатоплива ВСУ на авиабазе Канатово в Кировоградской области

Силы ВС РФ за минувшие сутки уничтожили склад авиатоплива Военно-воздушных сил Украины в Кировоградской области. Также нанесены удары по месту расположения иностранных наёмников ВСУ в Черниговской области, сообщили в Минобороны России.

"В населённом пункте Гочаровское Черниговской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников. Кроме того, на авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива", — заявил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиация, ракетчики и артиллеристы нанесли поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117 районах, говорится в докладе.

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Ранее в военном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ предприняли несколько неудачных попыток наступления сразу на четырёх направлениях.

Обложка ©

Getty Images / Pierre Crom

Ирина Фальке
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