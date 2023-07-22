Почти 200 украинских военных уничтожены на двух направлениях

ВС России уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, бойцы группировки "Восток" отразили три украинские атаки в районах Урожайного и Приютного ДНР, а в районе Старомайорского и того же Приютного они поразили скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны.

"На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнём артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Луговское и Марфополь Запорожской области", — добавил Конашенков.

Кроме того, в районах Малая Токмачка, Новоданиловки и Новопокровки ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Всего на двух вышеназванных направлениях противник потерял до 190 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", американскую артиллерийскую систему М777 и британскую гаубицу FH70.