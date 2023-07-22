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Опубликовано 22 июля 2023, 11:24

Почти 200 украинских военных уничтожены на двух направлениях

МО: ВС России уничтожили до 190 украинских военнослужащих на двух направлениях

ВС России уничтожили до 190 украинских военнослужащих на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, бойцы группировки "Восток" отразили три украинские атаки в районах Урожайного и Приютного ДНР, а в районе Старомайорского и того же Приютного они поразили скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны.

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"На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнём артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Луговское и Марфополь Запорожской области", добавил Конашенков.

Кроме того, в районах Малая Токмачка, Новоданиловки и Новопокровки ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Всего на двух вышеназванных направлениях противник потерял до 190 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу "Мста-Б", американскую артиллерийскую систему М777 и британскую гаубицу FH70.

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Также в Минобороны отчитались об ударе высокоточным оружием по академии ВСУ во Львове. По словам Игоря Конашенкова, уничтожено большое число польских и немецких наёмников.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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