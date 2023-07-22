Ящик с проводами и надписью "Радий" подкинули к штабу ОДКБ в Москве
Ящик с надписью "Радий" обнаружен на дереве у штаба ОДКБ в Москве
Подозрительный ящик, на котором написано "Радий", обнаружили у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "Радий". На место выехали специалисты для его исследования", — уточнил собеседник агентства.
А ранее коробку с надписью "Бомба-Бах" подложили к электрощиту у здания УФСИН по Псковской области на улице Некрасова. Сотрудников эвакуировали, взрывчатых веществ сапёры не обнаружили.
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