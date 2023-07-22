Ящик с проводами и надписью "Радий" подкинули к штабу ОДКБ в Москве

Подозрительный ящик, на котором написано "Радий", обнаружили у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "Радий". На место выехали специалисты для его исследования", — уточнил собеседник агентства.