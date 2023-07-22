МО: ВС РФ уничтожили два полевых лагеря наёмников на Донецком направлении
Российские военные на Донецком направлении уничтожили два полевых лагеря иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы противника и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Это произошло в районах сёл Золотарёвка (ЛНР), Весёлое и посёлка Ясногорка (оба ДНР).
А возле Новгородского и Константиновки Донецкой Народной Республики были уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.
Ранее Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили большое число наёмников из Польши и ФРГ во Львове. Российские военные ударили по академии ВСУ высокоточным оружием морского базирования.
ТАСС / Алексей Коновалов