Российские военные на Донецком направлении уничтожили два полевых лагеря иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы противника и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Это произошло в районах сёл Золотарёвка (ЛНР), Весёлое и посёлка Ясногорка (оба ДНР).

А возле Новгородского и Константиновки Донецкой Народной Республики были уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.