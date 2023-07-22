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Опубликовано 22 июля 2023, 11:20

МО: ВС РФ уничтожили два полевых лагеря наёмников на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении уничтожили два полевых лагеря иностранных наёмников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы противника и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Это произошло в районах сёл Золотарёвка (ЛНР), Весёлое и посёлка Ясногорка (оба ДНР).

А возле Новгородского и Константиновки Донецкой Народной Республики были уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ.

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Ранее Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили большое число наёмников из Польши и ФРГ во Львове. Российские военные ударили по академии ВСУ высокоточным оружием морского базирования.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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