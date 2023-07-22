Раскрыто неожиданное содержимое ящика с надписью "Радий" у штаба ОДКБ в Москве
В ящике с надписью "Радий" у штаба ОДКБ в Москве нашли датчик погоды и радиозонд
Внутри ящика с надписью "Радий", который обнаружили в Москве у штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказались радиозонд и погодный датчик. Об этом журналистам рассказали представители экстренных служб.
"В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу", — цитирует сотрудников профильных ведомств ТАСС. По предварительной оценке, находка неопасна.
Как уже сообщал Лайф, находка была обнаружена сегодня утром. Подозрительная коробка висела на дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте.
ТАСС / Валерий Матыцин