Раскрыто неожиданное содержимое ящика с надписью "Радий" у штаба ОДКБ в Москве

Внутри ящика с надписью "Радий", который обнаружили в Москве у штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказались радиозонд и погодный датчик. Об этом журналистам рассказали представители экстренных служб.

"В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу", — цитирует сотрудников профильных ведомств ТАСС. По предварительной оценке, находка неопасна.