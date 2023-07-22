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22 июля, 12:50

Раскрыто неожиданное содержимое ящика с надписью "Радий" у штаба ОДКБ в Москве

В ящике с надписью "Радий" у штаба ОДКБ в Москве нашли датчик погоды и радиозонд

Внутри ящика с надписью "Радий", который обнаружили в Москве у штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказались радиозонд и погодный датчик. Об этом журналистам рассказали представители экстренных служб.

"В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу", цитирует сотрудников профильных ведомств ТАСС. По предварительной оценке, находка неопасна.

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Как уже сообщал Лайф, находка была обнаружена сегодня утром. Подозрительная коробка висела на дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Юрий Лысенко
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