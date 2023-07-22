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22 июля, 13:23

В Санкт-Петербурге будут прививать от гриппа в торговых центрах

В Санкт-Петербурге началась подготовка к вакцинации от гриппа, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. По его словам, власти рассматривают возможность её проведения в торговых центрах на базе пунктов, задействованных в пандемию коронавируса.

Кроме того, до наступления заморозков мобильные пункты будут работать у станций метро. Лисовец подчеркнул, что комитет видит своей главной задачей обеспечение города достаточным количеством вакцин, прежде всего детских, а также убеждение населения сделать прививку.

Россиянам порекомендовали привиться против менингококковой инфекции

Россиянам порекомендовали привиться против менингококковой инфекции

Минздрав России предложил отойти от массовой вакцинации от ковида и начать прививать только уязвимые категории населения. Так, речь идёт о ранее не переболевших и не привитых совершеннолетних, граждан старше 60 лет и людей с рядом заболеваний.

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Александр Глуз / "Петербургский дневник"

Матвей Константинов
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