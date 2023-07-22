В Санкт-Петербурге будут прививать от гриппа в торговых центрах

В Санкт-Петербурге началась подготовка к вакцинации от гриппа, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. По его словам, власти рассматривают возможность её проведения в торговых центрах на базе пунктов, задействованных в пандемию коронавируса.

Кроме того, до наступления заморозков мобильные пункты будут работать у станций метро. Лисовец подчеркнул, что комитет видит своей главной задачей обеспечение города достаточным количеством вакцин, прежде всего детских, а также убеждение населения сделать прививку.