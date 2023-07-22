Получить гражданство Турции станет сложнее

Власти Турции намерены сделать строже нормы законодательства о получении гражданства, такое решение связано с приближением страны к интеграции в Европейский союз. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

В материале сказано, что уже сейчас власти страны предпринимают действия, направленные на то, чтобы процесс получения гражданства Турции стал сложнее для мигрантов и беженцев, особенно из Сирии. Этим мерам есть рациональное объяснение: сейчас вопрос о лицах, которые просят предоставить им убежище, — самая серьёзная препона на пути к безвизовому режиму между Турцией и Европейским союзом.

Помимо вопроса беженцев для безвизового режима с ЕС Анкаре потребуется выполнить ещё несколько условий. Среди них утверждение протокола о вступлении Швеции в НАТО, развитие свободы слова в Турции и более тщательная реализация соглашений о реадмиссии сирийских мигрантов, которые собираются незаконно пересечь границу с ЕС.