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22 июля, 13:31

Получить гражданство Турции станет сложнее

Hurriyet: Турция ужесточит законодательство о получении гражданства

Власти Турции намерены сделать строже нормы законодательства о получении гражданства, такое решение связано с приближением страны к интеграции в Европейский союз. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.

В материале сказано, что уже сейчас власти страны предпринимают действия, направленные на то, чтобы процесс получения гражданства Турции стал сложнее для мигрантов и беженцев, особенно из Сирии. Этим мерам есть рациональное объяснение: сейчас вопрос о лицах, которые просят предоставить им убежище, — самая серьёзная препона на пути к безвизовому режиму между Турцией и Европейским союзом.

Помимо вопроса беженцев для безвизового режима с ЕС Анкаре потребуется выполнить ещё несколько условий. Среди них утверждение протокола о вступлении Швеции в НАТО, развитие свободы слова в Турции и более тщательная реализация соглашений о реадмиссии сирийских мигрантов, которые собираются незаконно пересечь границу с ЕС.

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А 16 июля МВД Турции уточнило информацию о запрете вида на жительство в Стамбуле для иностранцев. В ведомстве отметили, что сообщения о закрытии в городе 39 районов для выдачи ВНЖ иностранцам не соответствуют действительности. Районов, где закрыты обращения для их получения, десять.

Обложка ©

Getty Images / Hakan Akgun/ dia images

Юрий Лысенко
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