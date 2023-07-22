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22 июля, 14:51

В Екатеринбурге нашли мёртвой пропавшую 37-летнюю байкершу

<p>Обнаруженная на улице Фурманова в Екатеринбурге перчатка погибшей. Обложка © <a href="https://www.e1.ru/text/incidents/2023/07/21/72521519/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">E1</a> </p>

Обнаруженная на улице Фурманова в Екатеринбурге перчатка погибшей. Обложка © E1

Исчезнувшая 19 июля 37-летняя жительница Екатеринбурга найдена мёртвой. По данным E1, пропавшую родственницу искали по всему городу, но обнаружили лишь её перчатку. Женщина увлекалась мотоциклами.

Наталья Смышляева пропала в среду в районе десяти вечера. Знакомые погибшей рассказали, что с тех пор на звонки она не отвечала, на работу на следующий день не вышла.

"Возле подъезда по адресу Фурманова, 114 была обнаружена её перчатка", — рассказали близкие байкерши.

После обнаружения тела женщины друзья не поверили, что это был несчастный случай. Точная причина смерти на данный момент неизвестна. В СК РФ по Свердловской области пока отказались от комментариев.

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Ирина Фальке
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