В Екатеринбурге нашли мёртвой пропавшую 37-летнюю байкершу

Исчезнувшая 19 июля 37-летняя жительница Екатеринбурга найдена мёртвой. По данным E1, пропавшую родственницу искали по всему городу, но обнаружили лишь её перчатку. Женщина увлекалась мотоциклами.

Наталья Смышляева пропала в среду в районе десяти вечера. Знакомые погибшей рассказали, что с тех пор на звонки она не отвечала, на работу на следующий день не вышла.

"Возле подъезда по адресу Фурманова, 114 была обнаружена её перчатка", — рассказали близкие байкерши.

После обнаружения тела женщины друзья не поверили, что это был несчастный случай. Точная причина смерти на данный момент неизвестна. В СК РФ по Свердловской области пока отказались от комментариев.