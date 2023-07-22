Тело пропавшего на Алтае мальчика нашли на месте гибели его сестры

Мальчик, которого на днях нашли мёртвым на реке Бия в Алтайском крае, утонул в том же месте, где и его старшая сестра год назад. По странному стечению обстоятельств на момент гибели ему, как и родственнице, было 13 лет. Об этом пишет kp.ru.

Известно, что семью, в которой росли брат с сестрой, характеризуют как неблагополучную. Знакомые семьи рассказали, что мать и отчим пьянствовали и за детьми особо не следили.

Сестра погибшего утонула на реке прошлым летом. 13-летняя девочка отдыхала с подружками на диком пляже в районе переулка Табунный. Местные жители как один говорят, что "место проклятое": там находили уже не одного утопленника. Несмотря на тихое течение и мелководье, дно у берега водоёма илистое с воронками и ямами.