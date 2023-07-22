Тело пропавшего на Алтае мальчика нашли на месте гибели его сестры
Пропавший в Алтайском крае подросток. Обложка © СУ СК РФ по Алтайскому краю
Мальчик, которого на днях нашли мёртвым на реке Бия в Алтайском крае, утонул в том же месте, где и его старшая сестра год назад. По странному стечению обстоятельств на момент гибели ему, как и родственнице, было 13 лет. Об этом пишет kp.ru.
Известно, что семью, в которой росли брат с сестрой, характеризуют как неблагополучную. Знакомые семьи рассказали, что мать и отчим пьянствовали и за детьми особо не следили.
Сестра погибшего утонула на реке прошлым летом. 13-летняя девочка отдыхала с подружками на диком пляже в районе переулка Табунный. Местные жители как один говорят, что "место проклятое": там находили уже не одного утопленника. Несмотря на тихое течение и мелководье, дно у берега водоёма илистое с воронками и ямами.
Тогда мальчик сильно переживал смерть сестры. И хотя ребёнок знал, что место очень опасное, всё равно отправился на этот пляж. Знакомые семьи говорят, что подросток был добрым и отзывчивым, учился плохо — об оценках сына родители не переживали. Деньги на похороны собирали неравнодушные педагоги и одноклассники погибших детей. Похоронить брата с сестрой планируют под общим памятником.
Об исчезновении мальчика стало известно 15 июля, вечером он ушёл из дома в городе Бийске в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Пять дней ребёнка искали правоохранители и волонтёры, нашли мёртвым.