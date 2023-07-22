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Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 16:12
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17‑летний велогонщик разбился насмерть при падении с горы во время заезда в Австрии

Итальянский велосипедист Якопо Венцо погиб, упав во время гонки в Австрии

Якопо Венцо, погибший во время велосипедной гонки Giro dell&#x27;Alta Austria в Австрии. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Campana Imballaggi Geo&amp;Tex

Якопо Венцо, погибший во время велосипедной гонки Giro dell'Alta Austria в Австрии. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Campana Imballaggi Geo&Tex

Во время велосипедного заезда Giro dell'Alta Austria в Австрии погиб 17-летний итальянский велоспортсмен Якопо Венцо. Об этом сообщила его команда Campana Imballaggi Geo & Tex.

Гибель произошла после падения во время гонки. Молодого человека в тяжёлом состоянии успели доставить к врачам, но, к несчастью, им не удалось сохранить ему жизнь.

"Со слезами и разбитым сердцем мы сообщаем, что наш юниор Якопо Венцо покинул нас. Мальчик стал жертвой очень неудачного падения вчера на спуске во время первого этапа Giro dell'Alta Austria", — сказано в сообщении команды в Facebook*.

Представители команды также попросили уважать личную жизнь семьи погибшего спортсмена и по возможности оказать им поддержку. Европейский велосипедный союз (UEC) также опубликовал соболезнования из-за смерти спортсмена.

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*Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

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Юрий Лысенко
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