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22 июля, 16:12

17‑летний велогонщик разбился насмерть при падении с горы во время заезда в Австрии

Итальянский велосипедист Якопо Венцо погиб, упав во время гонки в Австрии

<p>Якопо Венцо, погибший во время велосипедной гонки Giro dell&#x27;Alta Austria в Австрии. Фото © facebook (Запрещена в РФ) / Campana Imballaggi Geo&amp;Tex</p>

Якопо Венцо, погибший во время велосипедной гонки Giro dell'Alta Austria в Австрии. Фото © facebook (Запрещена в РФ) / Campana Imballaggi Geo&Tex

Во время велосипедного заезда Giro dell'Alta Austria в Австрии погиб 17-летний итальянский велоспортсмен Якопо Венцо. Об этом сообщила его команда Campana Imballaggi Geo&Tex.

Гибель произошла после падения во время гонки. Молодого человека в тяжёлом состоянии успели доставить к врачам, но, к несчастью, им не удалось сохранить ему жизнь.

"Со слезами и разбитым сердцем мы сообщаем, что наш юниор Якопо Венцо покинул нас. Мальчик стал жертвой очень неудачного падения вчера на спуске во время первого этапа Giro dell'Alta Austria", — сказано в сообщении команды в Facebook*.

Представители команды также попросили уважать личную жизнь семьи погибшего спортсмена и по возможности оказать им поддержку. Европейский велосипедный союз (UEC) также опубликовал соболезнования из-за смерти спортсмена.

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Происшествие с участием спортсменов-велосипедистов произошло сегодня и в России. В Челябинской области лесовоз спровоцировал ДТП, в котором пострадала команда Свердловской области по велоспорту. Известно о шести пострадавших, трое госпитализированы, одному потребовалась эвакуация вертолётом медицины катастроф.

* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Юрий Лысенко
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