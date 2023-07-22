17‑летний велогонщик разбился насмерть при падении с горы во время заезда в Австрии
Итальянский велосипедист Якопо Венцо погиб, упав во время гонки в Австрии
Якопо Венцо, погибший во время велосипедной гонки Giro dell'Alta Austria в Австрии. Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Campana Imballaggi Geo&Tex
Во время велосипедного заезда Giro dell'Alta Austria в Австрии погиб 17-летний итальянский велоспортсмен Якопо Венцо. Об этом сообщила его команда Campana Imballaggi Geo & Tex.
Гибель произошла после падения во время гонки. Молодого человека в тяжёлом состоянии успели доставить к врачам, но, к несчастью, им не удалось сохранить ему жизнь.
"Со слезами и разбитым сердцем мы сообщаем, что наш юниор Якопо Венцо покинул нас. Мальчик стал жертвой очень неудачного падения вчера на спуске во время первого этапа Giro dell'Alta Austria", — сказано в сообщении команды в Facebook*.
Представители команды также попросили уважать личную жизнь семьи погибшего спортсмена и по возможности оказать им поддержку. Европейский велосипедный союз (UEC) также опубликовал соболезнования из-за смерти спортсмена.
Происшествие с участием спортсменов-велосипедистов произошло сегодня и в России. В Челябинской области лесовоз спровоцировал ДТП, в котором пострадала команда Свердловской области по велоспорту. Известно о шести пострадавших, трое госпитализированы, одному потребовалась эвакуация вертолётом медицины катастроф.
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