Гнев Атлантики: Океан начал извергать на берег тысячи мёртвых пингвинов, учёные встревожены

Около 2 тысяч мёртвых магеллановых пингвинов прибило волнами к берегам Уругвая за последние десять дней. Об этом сообщила газета El Pais, сославшись на источники в местной администрации.

"Это смертность в воде, 90% пингвинов — это молодые особи, не имевшие запасы жира, и с пустыми желудками", — рассказала директор отдела фауны Министерства окружающей среды Уругвая Кармен Лейзагойен.

Исследователь объяснила, что в истории наблюдений ещё не было случаев такой масштабной гибели пингвинов. По оценке учёных, птицы погибли в Атлантике и были перенесены течением на пляжи в департаментах Канелонес, Мальдонадо и Роча, что на границе с Бразилией. Авторы материала в свою очередь отметили, что у мёртвых особей не нашли признаков птичьего гриппа.