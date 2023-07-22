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22 июля, 15:49

Гнев Атлантики: Океан начал извергать на берег тысячи мёртвых пингвинов, учёные встревожены

El Pais: На берега Уругвая выбросило около 2000 мёртвых пингвинов за 10 дней

Около 2 тысяч мёртвых магеллановых пингвинов прибило волнами к берегам Уругвая за последние десять дней. Об этом сообщила газета El Pais, сославшись на источники в местной администрации.

"Это смертность в воде, 90% пингвинов — это молодые особи, не имевшие запасы жира, и с пустыми желудками", рассказала директор отдела фауны Министерства окружающей среды Уругвая Кармен Лейзагойен.

Исследователь объяснила, что в истории наблюдений ещё не было случаев такой масштабной гибели пингвинов. По оценке учёных, птицы погибли в Атлантике и были перенесены течением на пляжи в департаментах Канелонес, Мальдонадо и Роча, что на границе с Бразилией. Авторы материала в свою очередь отметили, что у мёртвых особей не нашли признаков птичьего гриппа.

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А ранее пользователи Интернета с новой волной начали обсуждать видео и фотографии, на которых запечатлена чёткая грань между Тихим и Атлантическим океанами. Люди считают, что их воды не смешиваются, однако специалисты утверждают, что это не так, и сравнивают процесс со смешиванием кофе и сливок.

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Freepik

Юрий Лысенко
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