Названы продукты с самым высоким содержанием пребиотиков
Учёные назвали одуванчик, чеснок и топинамбур наиболее богатыми пребиотиками
В зелени одуванчика, чесноке, топинамбуре, луке-порее и репчатом луке содержится наибольшее количество пребиотиков. Такой вывод сделали учёные Государственного университета Сан-Хосе. Результаты их исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества питания Nutrition 2023.
На предмет наличия пребиотиков — определённых типов клетчатки, активирующих работу кишечника — было изучено 8690 продуктов питания. Пребиотики содержатся в 37% из них. В перечисленных же растениях содержится 100–240 миллиграммов на грамм пищи.
Далее идут спаржа и цельнозерновые хлопья — 50–60 мг/г. Продукты из пшеницы содержат меньше пребиотиков, а вот молочные продукты, яйца, масло и мясо почти не имеют их в составе.
А ранее диетолог Ирина Писарева рассказала, что после 50 лет нужно есть меньше красного мяса. Лучше перейти на лёгкий белок — курицу, индейку или перепёлку.
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