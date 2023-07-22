Названы продукты с самым высоким содержанием пребиотиков

В зелени одуванчика, чесноке, топинамбуре, луке-порее и репчатом луке содержится наибольшее количество пребиотиков. Такой вывод сделали учёные Государственного университета Сан-Хосе. Результаты их исследования представлены на ежегодном собрании Американского общества питания Nutrition 2023.

На предмет наличия пребиотиков — определённых типов клетчатки, активирующих работу кишечника — было изучено 8690 продуктов питания. Пребиотики содержатся в 37% из них. В перечисленных же растениях содержится 100–240 миллиграммов на грамм пищи.

Далее идут спаржа и цельнозерновые хлопья — 50–60 мг/г. Продукты из пшеницы содержат меньше пребиотиков, а вот молочные продукты, яйца, масло и мясо почти не имеют их в составе.