Россиянам рассказали о пользе минералки из подмосковных источников

Минеральная вода является источником полезных веществ, улучшающих деятельность всех систем организма. Специалист по anti-age медицине, тестированию на скрытую пищевую непереносимость, нутрициолог и дерматокосметолог Елена Богатова рассказала о пользе минеральных источников, находящихся на территории Московской области.

По словам эксперта, там находится примерно 13 источников. Так, минеральную гидрокарбонатную магниево-кальциевую воду "Кристалин", "Спасо-Бородинская", "Еринская", "Шишкин лес" производят в Клинском, Можайском, Подольском городских округах. Гидрокарбонатно-натриевую, магниево-кальциевую воду "Мороз" и "Королёвская" — в округах Серебряные Пруды и Королёв. Также есть производство в городских округах Чехов и Истра, в Солнечногорском и Сергиево-Посадском округах.

"В целом можно говорить о четырёх типах минеральной воды, которую добывают из источников, расположенных в Московской области: гидрокарбонатной магниево-кальциевой, гидрокарбонатно-натриевой магниево-кальциевой, столовой сульфатной и сульфатно-магниево-кальциевой. Все они снижают уровень кислотности в ЖКТ, регулируя кислотно-щелочной баланс в организме. В зависимости от содержания гидрокарбонатов, сульфатов, кальция, магния и натрия эти минеральные воды помогают от разных заболеваний", — пояснила нутрициолог в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

По словам Богатовой, гидрокарбонаты в минеральной воде снижают избыточную кислотность в желудке, смягчают симптомы изжоги и рефлюкса. Благодаря содержанию магния и кальция вода обладает мощным противовоспалительным действием. Гидрокарбонатно-натриевая магниево-кальциевая минеральная вода содержит "пятый элемент" — натрий. Он способствует удержанию воды и достаточному уровню гидратации организма — его очищению от токсинов. Это необходимо для здоровья сосудов, волос, кожи и ногтей, нормальной работы щитовидной железы и стабильной выработки инсулина.

Также специалист отметила, что лечебно-столовая сульфатная минеральная вода стимулирует работу желудка и желчного пузыря, улучшает пищеварение и облегчает запоры. Сульфаты могут запустить процессы детоксикации в организме — выведения токсинов и отходов через почки и кишечник. А столовая сульфатная магниево-кальциевая вода является одним из видов природных релаксантов. Магний и кальций способствуют расслаблению мышц — это полезно для снятия напряжения и сокращения мышечных спазмов, а кальций является важным компонентом для укрепления костей.

Газированная минеральная вода может стать рычагом в борьбе с лишним весом. Так, вода без добавления сахара может создать ощущение насыщения и снизить аппетит. Однако сама по себе минералка не является чудо-средством для сброса веса. Для достижения результата нужно придерживаться сбалансированной диеты, заниматься спортом и получить индивидуальную консультацию специалиста, подытожила нутрициолог.