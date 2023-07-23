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22 июля, 21:26

В Польше запустили центр техобслуживания и ремонта для украинских танков Leopard

<p>Сломанный танк Leopard в открытом ремонтном центре в Польше. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/mblaszczak/status/1682794978781675520" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mariusz Błaszczak</a></p>

Сломанный танк Leopard в открытом ремонтном центре в Польше. Обложка © Twitter / Mariusz Błaszczak

В Польше запущен центр техобслуживания и ремонта танков Leopard, поставляемых на Украину. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в "Твиттере".

"Первые два "леопарда" уже прибыли с Украины на предприятие "Бумар", — написал он.

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А ранее Лайф сообщал, что Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине танки "Леопард". Разногласия возникли из-за цены вопроса: польская государственная компания PGZ только за первичный осмотр машин хотела брать 100 тысяч евро, а в Германии это обходится в 12 тысяч.

Лариса Сафронова
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