ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июля 2023, 21:26
4277

В Польше запустили центр техобслуживания и ремонта для украинских танков Leopard

Сломанный танк Leopard в открытом ремонтном центре в Польше. Обложка © Twitter / Mariusz Błaszczak

Сломанный танк Leopard в открытом ремонтном центре в Польше. Обложка © Twitter / Mariusz Błaszczak

В Польше запущен центр техобслуживания и ремонта танков Leopard, поставляемых на Украину. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в "Твиттере".

"Первые два "леопарда" уже прибыли с Украины на предприятие "Бумар", — написал он.

Путин объяснил нежелание украинцев садиться в западные танки
Путин объяснил нежелание украинцев садиться в западные танки

А ранее Лайф сообщал, что Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине танки "Леопард". Разногласия возникли из-за цены вопроса: польская государственная компания PGZ только за первичный осмотр машин хотела брать 100 тысяч евро, а в Германии это обходится в 12 тысяч.

BannerImage
Лариса Сафронова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar