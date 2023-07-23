В Польше запустили центр техобслуживания и ремонта для украинских танков Leopard

В Польше запущен центр техобслуживания и ремонта танков Leopard, поставляемых на Украину. Об этом сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак в "Твиттере".

"Первые два "леопарда" уже прибыли с Украины на предприятие "Бумар", — написал он.

А ранее Лайф сообщал, что Германия передумала ремонтировать в Польше подбитые на Украине танки "Леопард". Разногласия возникли из-за цены вопроса: польская государственная компания PGZ только за первичный осмотр машин хотела брать 100 тысяч евро, а в Германии это обходится в 12 тысяч.