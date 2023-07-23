Сухогруз с щебнем сел на мель на Волге под Нижним Новгородом

В Нижегородской области сухогруз "Инженер Шуткова" с щебнем сел на мель на Волге. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, судно следовало по маршруту Щелейки – Нижний Новгород и село на мель на 885-м километре Волги.

"Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. Организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели", — говорится в сообщении.