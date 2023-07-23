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22 июля, 22:35

Сухогруз с щебнем сел на мель на Волге под Нижним Новгородом

<p>Севший на мель сухогруз. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/ptproc?z=photo-213612686_457240146/album-213612686_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Приволжская транспортная прокуратура</a></p>

Севший на мель сухогруз. Обложка © VK / Приволжская транспортная прокуратура

В Нижегородской области сухогруз "Инженер Шуткова" с щебнем сел на мель на Волге. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, судно следовало по маршруту Щелейки – Нижний Новгород и село на мель на 885-м километре Волги.

"Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. Организованы работы по разгрузке и снятию судна с мели", — говорится в сообщении.

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Юлия Коновалова
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