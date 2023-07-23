В Уругвае насторожены из-за неожиданно большого количества мёртвых пингвинов
Мёртвые пингвины на уругвайском побережье. Обложка © YouTube / TRT
Власти Уругвая насторожены из-за количества мёртвых магеллановых пингвинов, тела которых выбросила на побережье страны. Об этом заявила глава департамента морской фауны уругвайского Министерства охраны окружающей среды Кармен Лейсагойен.
По её словам, которые приводит газета Clarin, скончавшиеся животные в это время года — стандартное явление, однако на побережье выбросило около двух тысяч тел, чего раньше не наблюдалось. По мнению защитников окружающей среды, рост смертности вызывают чрезмерный вылов рыбы и незаконный промысел.
Ранее учёные из Университета Гринвича обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки самого крупного в истории пингвина. Вес животного составлял около 154 килограммов, этот вид обитал на нашей планете 50 миллионов лет назад.