В Уругвае насторожены из-за неожиданно большого количества мёртвых пингвинов

По её словам, которые приводит газета Clarin, скончавшиеся животные в это время года — стандартное явление, однако на побережье выбросило около двух тысяч тел, чего раньше не наблюдалось. По мнению защитников окружающей среды, рост смертности вызывают чрезмерный вылов рыбы и незаконный промысел.