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23 июля, 00:05

В Уругвае насторожены из-за неожиданно большого количества мёртвых пингвинов

<p>Мёртвые пингвины на уругвайском побережье. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZibrHffCKnU" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TRT</a></p>

Мёртвые пингвины на уругвайском побережье. Обложка © YouTube / TRT

Власти Уругвая насторожены из-за количества мёртвых магеллановых пингвинов, тела которых выбросила на побережье страны. Об этом заявила глава департамента морской фауны уругвайского Министерства охраны окружающей среды Кармен Лейсагойен.

По её словам, которые приводит газета Clarin, скончавшиеся животные в это время года — стандартное явление, однако на побережье выбросило около двух тысяч тел, чего раньше не наблюдалось. По мнению защитников окружающей среды, рост смертности вызывают чрезмерный вылов рыбы и незаконный промысел.

Гнев Атлантики: Океан начал извергать на берег тысячи мёртвых пингвинов, учёные встревожены

Гнев Атлантики: Океан начал извергать на берег тысячи мёртвых пингвинов, учёные встревожены

Ранее учёные из Университета Гринвича обнаружили на пляже в Новой Зеландии окаменелые останки самого крупного в истории пингвина. Вес животного составлял около 154 килограммов, этот вид обитал на нашей планете 50 миллионов лет назад.

Юлия Коновалова
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