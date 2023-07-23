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23 июля, 01:12

СМИ нашли страшное предсказание Байдена, которое не сбылось

NYP: Байден более 30 лет назад предсказал, что не доживёт до 2020 года

Президент США Джо Байден во время выступления в 1991 году перед студентами Детройтского юридического колледжа сказал, что, вероятно, не доживёт до 2020 года. Об этом пишет газета New York Post, подтверждая публикацию архивной видеозаписью того времени.

"В 2020 году, по всей видимости, я уже умру", — заявил американский лидер, занимавший тогда пост сенатора от штата Делавэр.

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Напомним, Джо Байден является самым пожилым президентом за всю историю Америки. Он занял должность 20 января 2021 года. Несмотря на критическое отношение многих к его возрасту, Байден намерен выдвинуть свою кандидатуру и на второй срок в ноябре 2024 года, когда ему уже исполнится 81 год.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что он — искусственный интеллект. Слова американского лидера вызвали смех в зале, где присутствовали представители руководства ряда крупнейших технологических компаний страны.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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