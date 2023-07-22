В США рассказали, что похоронит шансы Байдена на переизбрание
Обозреватель Даффи: Коррупционное расследование не даст Байдену переизбраться
Если будет доказано, что президент США Джо Байден получил взятку от украинской компании Burisma, это лишит его шансов на переизбрание в 2024 году, считает обозреватель Fox Business Шон Даффи. Журналист шокирован тем, что Демократическая партия делает политика лидером своего праймериз.
"Как вы поддерживаете этого парня и думаете, что выиграете?" — спросил Даффи.
Обозреватель напомнил о показаниях осведомителей из американской Налоговой службы, которые рассказали о средствах, полученных семьёй Байдена от иностранных компаний. В конечном счёте, считает Даффи, ситуация будет "только накаляться" и демократы более не смогут закрывать на неё глаза.
"Если выяснится, что он действительно получил деньги (пять миллионов долларов) от Burisma, я действительно верю, что это лишит его шансов в 2024 году", — подчеркнул обозреватель.
Напомним, в начале мая конгрессмен Джеймс Комер и его коллега Чак Грассли запросили у ФБР информацию о, как утверждается, "криминальной схеме" с участием Байдена и неназванного иностранного гражданина. Они заявили о намерении организовать независимое рассмотрение этого дела, что, впрочем, назвали инсинуацией в Белом доме. Как позже отметил Комер, сумма взятки, рискующей стать роковой для президента, может доходить до 30 миллионов долларов. Сам Байден на вопросы по теме отвечает оскорблениями.
EPA / TASS