В США рассказали, что похоронит шансы Байдена на переизбрание

Если будет доказано, что президент США Джо Байден получил взятку от украинской компании Burisma, это лишит его шансов на переизбрание в 2024 году, считает обозреватель Fox Business Шон Даффи. Журналист шокирован тем, что Демократическая партия делает политика лидером своего праймериз.

"Как вы поддерживаете этого парня и думаете, что выиграете?" — спросил Даффи.

Обозреватель напомнил о показаниях осведомителей из американской Налоговой службы, которые рассказали о средствах, полученных семьёй Байдена от иностранных компаний. В конечном счёте, считает Даффи, ситуация будет "только накаляться" и демократы более не смогут закрывать на неё глаза.