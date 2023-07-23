Факел Олимпиады-1968 продан на аукционе в Гренобле

На аукционе RR Auction за 187,5 тысячи долларов продан факел зимних Олимпийских игр 1968 года, которые проходили в Гренобле. Об этом сообщает издание Inside the Games.

Олимпийский символ изготовлен из "очаровательного бронзового сплава цвета розового золота" и имеет красную фетровую рукоятку. Всего для тех Игр было создано 33 таких факела. На церемонии открытия, где он сыграл важную роль в зажжении олимпийского огня, присутствовали президент Франции Шарль де Голль и 500 приглашённых почётных гостей.

Ушедший с молотка факел был зажжён в греческой Олимпии на три дня позже запланированного срока — из-за попытки государственного переворота, совершённой свергнутым со своего престола восемью месяцами ранее королём Константином II.