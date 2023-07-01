Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за $12 тысяч
Zorilla: На аукционе было продано письмо пассажира "Титаника" за $12 тысяч
Торговый дом Zorrilla в столице Уругвая Монтевидео продал на торгах письмо уругвайского пассажира "Титаника" Рамона Гомеса за 12 тысяч долларов. Письмо было отправлено в 1912 году незадолго до катастрофы.
"Письмо было продано на аукционе за 12 тысяч долларов", — сообщил РИА "Новости" представитель Zorrilla.
Уточняется, что письмо было отправлено семье мужчины. Оно было написано от руки на трёх страницах. На продажу его выставили вместе с фото автора, сделанным в 1909 году.
Напомним, 19 июня во время экскурсии к "Титанику" исчез батискаф "Титан" американской компании OceanGate. Судно искали несколько дней, и вот 22 июня Береговая охрана США объявила, что у экипажа закончился кислород, а OceanGate признала его погибшим. Всего на борту "Титана" было пять пассажиров. Среди них британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бывший командующий группой глубоководных кораблей ВМФ Франции Поль-Анри Наржоле, а также один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд с сыном. Обломки "Титана" уже подняли со дна, в них нашли человеческие останки.
Wikipedia / Francis Godolphin Osbourne Stuart