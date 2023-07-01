Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка за $12 тысяч

Торговый дом Zorrilla в столице Уругвая Монтевидео продал на торгах письмо уругвайского пассажира "Титаника" Рамона Гомеса за 12 тысяч долларов. Письмо было отправлено в 1912 году незадолго до катастрофы.

"Письмо было продано на аукционе за 12 тысяч долларов", — сообщил РИА "Новости" представитель Zorrilla.