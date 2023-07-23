Украинскую беженку шокировал советский интерьер пражской станции метро

Украинская беженка потребовала убрать советскую атрибутику и надписи на русском языке на станции метро "Андел" в Праге. Об этом сообщает издание Lidovky.

Судя по фотографиям, опубликованным газетой, стены станции украшены изображениями серпа и молота, флага Советского Союза, космонавтов и других советских символов, Александра Пушкина, а также надписями о советско-чехословацкой дружбе.

"Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке", — возмутилась 35-летняя одесситка, добавив, что это нужно убрать с детских глаз.

Пресс-секретарь Пражского транспортного предприятия Анета Ржегкова объяснила, что советская символика и надписи являются частью истории — станции, города и страны. В мэрии придерживаются такого же мнения. Однако некоторые чешские политики выступают за обновление интерьера.