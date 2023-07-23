Украинскую беженку шокировал советский интерьер пражской станции метро
Lidovky: Беженку с Украины возмутили русские надписи и символика в метро Праги
Украинская беженка потребовала убрать советскую атрибутику и надписи на русском языке на станции метро "Андел" в Праге. Об этом сообщает издание Lidovky.
Судя по фотографиям, опубликованным газетой, стены станции украшены изображениями серпа и молота, флага Советского Союза, космонавтов и других советских символов, Александра Пушкина, а также надписями о советско-чехословацкой дружбе.
"Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке", — возмутилась 35-летняя одесситка, добавив, что это нужно убрать с детских глаз.
Пресс-секретарь Пражского транспортного предприятия Анета Ржегкова объяснила, что советская символика и надписи являются частью истории — станции, города и страны. В мэрии придерживаются такого же мнения. Однако некоторые чешские политики выступают за обновление интерьера.
Как ранее писал Лайф, европейцы возмущены тем, что украинские беженцы массово едут на родину для отдыха во время отпуска. Билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа.