Американские и британские элиты спровоцировали украинский конфликт. Это их план по самоуничтожению славянского народа. Такое заявление сделал экс-депутат Бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом немецкий политик выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся остановить в случае смены власти в Соединённых Штатах. Причём понадобятся на это всего лишь сутки.