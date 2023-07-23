В ФРГ рассказали о планах англосаксов по тотальному самоуничтожению славянского народа
Немецкий политик Гердт: Запад выбрал Украину для уничтожения славянского народа
Американские и британские элиты спровоцировали украинский конфликт. Это их план по самоуничтожению славянского народа. Такое заявление сделал экс-депутат Бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
"Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", — приводит его слова РИА "Новости".
При этом немецкий политик выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся остановить в случае смены власти в Соединённых Штатах. Причём понадобятся на это всего лишь сутки.
Ранее в США заявили о разочаровании Запада в украинских войсках. По данным газеты Wall Street Journal, Вашингтон и Брюссель с самого начала знали об отсутствии подготовки и оружия у украинских войск, но рассчитывали на достижение успеха Киевом в контрнаступлении за счёт мужества и находчивости ВСУ, однако этого не произошло.
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