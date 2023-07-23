Немцы категорически против переименования кафе "Москва", которое находится в Берлине, в кафе "Киев", как того потребовал 17 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

"Нельзя постоянно всё переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий", — подчеркнула администрация берлинского района Митте, где расположено здание кафе.

Негодование по поводу требования Украины высказал и архитектор Вольф Айзентраут, который спроектировал некоторые из важных зданий, включённых в список памятников. По его словам, эта просьба посла демонстрирует полное непонимание истории и культуры Германии.

"Это здание стало символом архитектуры ГДР", — добавил Айзентраут.