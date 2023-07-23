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23 июля, 09:58

Жителей Берлина разозлило требование Украины переименовать кафе "Москва" в "Киев"

Немцы раскритиковали предложение Украины переименовать кафе "Москва" в "Киев"

<p>Кафе "Москва" в Берлине. Обложка © <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Moskau#/media/Datei:CafeMoskau,_Berlin-msu-2021-3991-.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Matthias Süßen</a></p>

Кафе "Москва" в Берлине. Обложка © Wikipedia / Matthias Süßen

Немцы категорически против переименования кафе "Москва", которое находится в Берлине, в кафе "Киев", как того потребовал 17 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung.

"Нельзя постоянно всё переименовывать, необходимо чтить историю. Переименование никак не повлияет на окончание боевых действий", — подчеркнула администрация берлинского района Митте, где расположено здание кафе.

Негодование по поводу требования Украины высказал и архитектор Вольф Айзентраут, который спроектировал некоторые из важных зданий, включённых в список памятников. По его словам, эта просьба посла демонстрирует полное непонимание истории и культуры Германии.

"Это здание стало символом архитектуры ГДР", — добавил Айзентраут.

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Ранее на Украине "дерусифицировали" село Московское. Населённый пункт находится в Сумской области и теперь носит название Киевское.

Светлана Оперук
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