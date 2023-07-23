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23 июля, 07:31

В Крыму задержан предполагаемый поджигатель машин телеведущего Киселёва

<p>Сгоревшие машины. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54528" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сгоревшие машины. Обложка © Telegram / SHOT

В Крыму задержан предполагаемый поджигатель машин российского телеведущего Дмитрия Киселёва. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

С задержанным сейчас работают следователи. Напомним, осенью прошлого года неизвестный поджёг автомобиль и гольф-кар, которые принадлежали Киселёву. Всё произошло в ночь на 17 сентября в Коктебеле на улице Айвазовского. Тогда злоумышленник, скрывшийся под капюшоном и за медицинской маской, проник на территорию дома журналиста и поджёг автомобили, после чего покинул место преступления.

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Иван Косицын
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