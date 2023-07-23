В Крыму задержан предполагаемый поджигатель машин телеведущего Киселёва

С задержанным сейчас работают следователи. Напомним, осенью прошлого года неизвестный поджёг автомобиль и гольф-кар, которые принадлежали Киселёву. Всё произошло в ночь на 17 сентября в Коктебеле на улице Айвазовского. Тогда злоумышленник, скрывшийся под капюшоном и за медицинской маской, проник на территорию дома журналиста и поджёг автомобили, после чего покинул место преступления.