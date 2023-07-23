МО: ВС РФ уничтожили семь "Леопардов" и 10 "Брэдли" ВСУ на двух направлениях

В ходе спецоперации ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили более 160 бойцов ВСУ, а также военную технику. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков "Леопард", 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты "Брэдли", — уточнил он на брифинге.

Конашенков добавил, что ВС РФ также ликвидировали пять автомобилей противника, артиллерийскую систему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Кроме того, на Запорожском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны ВСУ.