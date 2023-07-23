МО: ВС РФ уничтожили семь "Леопардов" и 10 "Брэдли" ВСУ на двух направлениях
В ходе спецоперации ВС РФ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях уничтожили более 160 бойцов ВСУ, а также военную технику. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков "Леопард", 15 боевых бронированных машин, из которых 10 боевых машин пехоты "Брэдли", — уточнил он на брифинге.
Конашенков добавил, что ВС РФ также ликвидировали пять автомобилей противника, артиллерийскую систему М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. Кроме того, на Запорожском направлении российские военные уничтожили склад боеприпасов 105-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Ранее военный эксперт Евгений Михайлов пояснил, чем танк "Армата" выгодно отличается от "Леопардов" и "Абрамсов". По его словам, это признают даже западные специалисты.
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