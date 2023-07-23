"Вы рады?": Боня огорошила поклонников судьбоносным решением

Телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует выйти замуж в этом году. Она подчеркнула, что уже всё себе доказала, поэтому теперь можно быть за мужским плечом.

"От меня такого вы ещё не слышали. Но я решила, что это должно произойти непременно в этом году! Раньше для меня замужество было очень страшным словом и я знаю, откуда растут ноги. Моя мама мне с детства говорила, мол, замуж не напасть… и как бы замужем не пропасть. Вы за меня рады?", — написала экс-участница "Дома-2" в соцсетях.

Боня не стала раскрывать имя будущего супруга, однако и без таких подробностей она уже сильно удивила подписчиков. Среди тех, кто не мог пройти мимо такой новости — телеведущая и певица Ольга Бузова. Она также в шутку заявила, что решила выйти замуж. При этом некоторые юзеры считают, что Боня опубликовала такой пост лишь для привлечения внимания.