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23 июля, 09:32

"Вы рады?": Боня огорошила поклонников судьбоносным решением

Боня заявила, что решила выйти замуж в этом году

<p>Виктория Боня. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / victoriabonya</p>

Виктория Боня. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня заявила, что планирует выйти замуж в этом году. Она подчеркнула, что уже всё себе доказала, поэтому теперь можно быть за мужским плечом.

"От меня такого вы ещё не слышали. Но я решила, что это должно произойти непременно в этом году! Раньше для меня замужество было очень страшным словом и я знаю, откуда растут ноги. Моя мама мне с детства говорила, мол, замуж не напасть… и как бы замужем не пропасть. Вы за меня рады?", — написала экс-участница "Дома-2" в соцсетях.

Боня не стала раскрывать имя будущего супруга, однако и без таких подробностей она уже сильно удивила подписчиков. Среди тех, кто не мог пройти мимо такой новости — телеведущая и певица Ольга Бузова. Она также в шутку заявила, что решила выйти замуж. При этом некоторые юзеры считают, что Боня опубликовала такой пост лишь для привлечения внимания.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что Виктория Боня перевела дочь на домашнее обучение из-за травли в школе. По её словам, сверстники так и не приняли девочку в свой круг.

Никита Осипов
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