"Злостная атака": В Индии возмутились откровенной сценой из нового фильма "Оппенгеймер"

Уполномоченный правительства Индии по вопросам информации Удай Махуркар призвал режиссёра Кристофера Нолана удалить из фильма "Оппенгеймер" сцену, в которой цитируется древнеиндийская поэма "Бхагавадгита".

"Нам стало известно, что фильм "Оппенгеймер" содержит сцену, в которой индуизм подвергается злостной атаке", — написал он в Twitter.

Махуркар сослался на сообщения в соцсетях. По его словам, люди пишут о сцене из фильма, где женщина во время полового акта заставляет мужчину читать вслух "Бхагавадгиту". Уполномоченный обратился к Нолану от лица фонда "Сохраним культуру, сохраним Индию".

Махуркар считает, что демонстрация данной сцены — это атака на религиозные убеждения миллиарда толерантных индуистов. По его мнению, это выглядит как "часть заговора антииндуистских сил". Он заявил, что индийцы любят работы Нолана и призвал его удалить этот фрагмент во всём мире.

"Если вы предпочтёте игнорировать этот призыв, это будет рассматриваться как намеренная атака на индийскую цивилизацию", — указал Махуркар.