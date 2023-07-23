Американцу ампутировали кисти и стопу после укуса блохи

35-летнему жителю американского штата Техас ампутировали руки до предплечья и часть стопы из-за сыпного тифа, гангрены и сепсиса, которые появились у него после укуса блохи. По данным New York Post, пациент по имени Майкл Кольхоф попал в больницу в июне, когда потерял чувствительность пальцев ног.

Вскоре у мужчины случился септический шок, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но состояние быстро ухудшалось. 20 июня его матери даже предлагали обзвонить родственников, чтобы те были готовы приехать для прощания. Однако врачи не переставали бороться за жизнь Кольхофа и в итоге спасли его.

Медики заявили, что такой вид тифа, переносимый блохами, — редкое заболевание для Америки. Он в основном распространён в тропическом и субтропическом климате.