Момент жёсткого столкновения легковушки и мотоцикла в Москве попал на видео

Всё произошло на перекрёстке Совхозной и Краснодарской улиц. На кадрах видно, как мотоциклист влетел в машину, затем перелетел через неё и жёстко упал на дорогу. В настоящий момент на месте ДТП работают столичные оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии, а также уточняется информация о пострадавших. Движение на перекрёстке не затруднено.