Регион

Уведомления отключены

23 июля, 11:19

Момент жёсткого столкновения легковушки и мотоцикла в Москве попал на видео

Дептранс опубликовал видео момента столкновения автомобиля и мотоцикла в Москве

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на юго-востоке Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Дептранса.

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на перекрёстке Совхозной и Краснодарской улиц в Москве 23 июля. Видео © Telegram / "Дептранс. Оперативно"

Всё произошло на перекрёстке Совхозной и Краснодарской улиц. На кадрах видно, как мотоциклист влетел в машину, затем перелетел через неё и жёстко упал на дорогу. В настоящий момент на месте ДТП работают столичные оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии, а также уточняется информация о пострадавших. Движение на перекрёстке не затруднено.

Камеры сняли момент страшной гибели ребёнка под колёсами Mercedes судьи в Майкопе

Камеры сняли момент страшной гибели ребёнка под колёсами Mercedes судьи в Майкопе

Ранее водитель "ауди" погиб на Третьем транспортном кольце при столкновении с каршеринговым автомобилем. Также пострадали пассажиры обоих авто, в том числе несовершеннолетний.

Обложка ©

Telegram / "Дептранс. Оперативно"

Светлана Оперук
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров