Момент жёсткого столкновения легковушки и мотоцикла в Москве попал на видео
Дептранс опубликовал видео момента столкновения автомобиля и мотоцикла в Москве
Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на юго-востоке Москвы. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба Дептранса.
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на перекрёстке Совхозной и Краснодарской улиц в Москве 23 июля. Видео © Telegram / "Дептранс. Оперативно"
Всё произошло на перекрёстке Совхозной и Краснодарской улиц. На кадрах видно, как мотоциклист влетел в машину, затем перелетел через неё и жёстко упал на дорогу. В настоящий момент на месте ДТП работают столичные оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии, а также уточняется информация о пострадавших. Движение на перекрёстке не затруднено.
Ранее водитель "ауди" погиб на Третьем транспортном кольце при столкновении с каршеринговым автомобилем. Также пострадали пассажиры обоих авто, в том числе несовершеннолетний.
Telegram / "Дептранс. Оперативно"