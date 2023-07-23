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23 июля, 12:36

Под Ростовом попытка обгона закончилась для водителя гибелью трёх пассажиров

Три человека погибли в результате наезда машины на дерево в Ростовской области

<p>Последствия ДТП в Ростовской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mediamvd/20918" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МВД Медиа</a></p>

Последствия ДТП в Ростовской области. Обложка © Telegram / МВД Медиа

В Ростовской области водитель легковушки пытался обогнать машину, но врезался в дерево. В результате погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

Последствия ДТП в Ростовской области 23 июля. Фото © Telegram / МВД Медиа

Последствия ДТП в Ростовской области 23 июля. Фото © Telegram / МВД Медиа

"Предварительно установлено, что водитель 1979 года рождения, управляя транспортным средством Nissan Elgrand, при выполнении обгона допустил съезд с дороги, после чего совершил наезд на дерево", — говорится в сообщении.

ДТП произошло примерно в 10:40 на 6-м километре трассы п. Матвеев Курган – с. Малокирсановка – с. Екатериновка. В результате погибли трое пассажиров 2015-го, 1999-го и 1979 года рождения. Водитель "ниссана" пострадал, его госпитализировали. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.

Последствия ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа

Последствия ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа

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Светлана Оперук
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