Под Ростовом попытка обгона закончилась для водителя гибелью трёх пассажиров

В Ростовской области водитель легковушки пытался обогнать машину, но врезался в дерево. В результате погибли три человека, в том числе один ребёнок. Об этом сообщает телеграм-канал "МВД Медиа".

Последствия ДТП в Ростовской области 23 июля. Фото © Telegram / МВД Медиа

"Предварительно установлено, что водитель 1979 года рождения, управляя транспортным средством Nissan Elgrand, при выполнении обгона допустил съезд с дороги, после чего совершил наезд на дерево", — говорится в сообщении.

ДТП произошло примерно в 10:40 на 6-м километре трассы п. Матвеев Курган – с. Малокирсановка – с. Екатериновка. В результате погибли трое пассажиров 2015-го, 1999-го и 1979 года рождения. Водитель "ниссана" пострадал, его госпитализировали. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.

Последствия ДТП в Ростовской области. Фото © Telegram / МВД Медиа