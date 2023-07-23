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23 июля, 12:37

В ЮАР заявили о желании отправить на МКС двух женщин

ЮАР планирует организовать миссии двух женщин-астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом заявил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау в ходе переговоров с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

"Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на МКС", — отметил он.

"Роскосмос" провёл успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты "Ангара"

"Роскосмос" провёл успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты "Ангара"

Ранее "Роскосмос" предложил Африке принять "полнокровное" участие в создании Российской орбитальной станции. Представители стран этого континента не только смогут заниматься подготовкой космонавтов, но и участвовать в вопросах строительства национальных модулей.

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Никита Осипов
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