В ЮАР заявили о желании отправить на МКС двух женщин

ЮАР планирует организовать миссии двух женщин-астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом заявил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Хумбулани Мудау в ходе переговоров с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым.

"Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на МКС", — отметил он.