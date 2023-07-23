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Регион
23 июля 2023, 12:46
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В США назвали российское оружие, уничтожающее "непробиваемую" западную технику

Military Watch: ВС РФ используют "Вихрь-1" для уничтожения бронемашин Bradley

Для ликвидации американских бронемашин Bradley российские военные используют противотанковые ракеты "Вихрь-1". Об этом сообщает американский журнал Military Watch. В публикации сказано, что они наносят значительный урон украинским подразделениям.

Как отмечает газета, украинские войска попытались компенсировать ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов с помощью советской динамической защиты, однако это не очень помогло.

"Современные российские противотанковые ракеты, такие как "Вихрь-1", наносящие значительный удар по украинской бронетехнике, были разработаны специально для борьбы с этим", — сказано в статье.

Авторы публикации утверждают, что российские ракеты сжигают западную бронетехнику, несмотря на попытки ВСУ улучшить броню и заявления Пентагона о преимуществах Bradley в бою против ВС РФ.

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Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил о том, что за сутки в рамках СВО уничтожено рекордное количество иностранной военной техники.

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Илья Суриков
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