В Дагестане избрали меру пресечения косметологу, которая провела клиентке смертельную процедуру

Суд в Дагестане избрал меру пресечения в отношении косметолога, на приёме у которой умерла 22-летняя девушка. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших за собой смерть человека", — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Зарему Мамаеву, девушку решено отправить под домашний арест на два месяца.