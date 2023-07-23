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23 июля, 13:29

В Дагестане избрали меру пресечения косметологу, которая провела клиентке смертельную процедуру

Суд в Дагестане отправил под домашний арест косметолога по делу о смерти девушки

<p>Жительница Махачкалы, из-за действий которой умерла девушка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dagestan_sledcom05/1339" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Дагестану</a></p>

Жительница Махачкалы, из-за действий которой умерла девушка. Обложка © Telegram / СУ СКР по Дагестану

Суд в Дагестане избрал меру пресечения в отношении косметолога, на приёме у которой умерла 22-летняя девушка. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

"Сегодня по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении жительницы Махачкалы, подозреваемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших за собой смерть человека", — говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Зарему Мамаеву, девушку решено отправить под домашний арест на два месяца.

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Напомним, 20 июля стало известно о смерти в Дагестане 22-летней девушки во время косметологических процедур на дому у подруги. Ей стало плохо после того, как был введён обезболивающий препарат. При этом сообщается, что у косметолога не было лицензии.

Светлана Оперук
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