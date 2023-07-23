Москвичка обнаружила подслушивающие устройства в машине и микроволновке
Жительница Москвы по имени Елена, сотрудница частной медклиники, обнаружила, что подвергается тотальной слежке. Как сообщает SHOT, она нашла подслушивающие устройства в машине и даже в микроволновке. Могут быть и другие жучки.
Подслушивающее устройство в микроволновке. Видео © SHOT
Поводом проверить микроволновку стал странный звук, исходивший из прибора. Осмотрев его, Елена обнаружила там некое устройство, собранное из смарт-часов и телефонной зарядки (на видео). Эксперты сделали вывод, что это жучок для прослушки. Через день женщина нашла в своей машине ещё один.
Елена заявила об этом в полицию. Она подозревает в слежке мужа, с которым разводится. По словам женщины, он настраивает против неё детей, прячет ключи от машины и угрожает подбросить наркотики, чтобы лишить родительских прав. Она также пожаловалась, что под влиянием отца 17-летний сын однажды избил её.
Ранее ФСБ обнаружила, что спецслужбы США использовали технику Apple для сбора разведданных о россиянах. Для этого в смартфоны встраивалась вредоносная программа.
SHOT