Регион

Уведомления отключены

23 июля, 13:47

"Шутить вздумали?": Неадекват протаранил машины во дворе и обматерил возмущённых

В Стерлитамаке водитель BMW протаранил КИА и задел ещё два автомобиля во дворе

В Стерлитамаке водитель BMW ответил людям, которые возмутились его манере вождения. Мужчина протаранил КИА, который заезжал во двор перед ним, и задел ещё два припаркованных авто. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Его не испугали угрозы вызвать полицию — он резко ответил женщине, которая хотела сделать это.

В Стерлитамаке водитель BMW протаранил КИА и задел ещё два автомобиля во дворе. Видео © Telegram / Mash Batash

"Вы шутить со мной вздумали? Я тебе сейчас видео покажу на полицию! Я сам здесь ставлю полицию! Веришь? Иди вызывай пять машин", — прокричал водитель BMW.

При этом ещё одного очевидца он угрожал избить. В итоге мужчина скрылся, а через час приехали сотрудники ГИБДД.

Пожилая американка разогнала авто до 160 км/ч и буквально влетела в жилой дом

Пожилая американка разогнала авто до 160 км/ч и буквально влетела в жилой дом

Ранее в Ростовской области водитель легковушки пытался обогнать машину, но врезался в дерево. В результате погибло три человека, в том числе ребёнок.

Обложка ©

Telegram / Mash Batash

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров