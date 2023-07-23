"Шутить вздумали?": Неадекват протаранил машины во дворе и обматерил возмущённых

В Стерлитамаке водитель BMW ответил людям, которые возмутились его манере вождения. Мужчина протаранил КИА, который заезжал во двор перед ним, и задел ещё два припаркованных авто. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Его не испугали угрозы вызвать полицию — он резко ответил женщине, которая хотела сделать это.

В Стерлитамаке водитель BMW протаранил КИА и задел ещё два автомобиля во дворе. Видео © Telegram / Mash Batash

"Вы шутить со мной вздумали? Я тебе сейчас видео покажу на полицию! Я сам здесь ставлю полицию! Веришь? Иди вызывай пять машин", — прокричал водитель BMW.

При этом ещё одного очевидца он угрожал избить. В итоге мужчина скрылся, а через час приехали сотрудники ГИБДД.