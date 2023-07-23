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Опубликовано 23 июля 2023, 13:53
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Хакеры узнали о страхе США потерять репутацию при уничтожении "Абрамсов" на Украине

Mash: США запрещают ВСУ использовать американское вооружение в прямых боях

Согласно секретному документу Центрального разведывательного управления США, который получили хакеры из группировки AresLeaks, США запрещают украинской армии использовать поставляемое ими вооружение в прямых столкновениях с Российской армией.

Как пишет Mash, это связано с опасением потери репутации из-за возможного уничтожения американских танков "Абрамс" и установок тактических ракет ATACMS, которые уже были отправлены или планируются к отправке ВСУ. Американцы боятся, что видео с уничтоженной техникой может снизить моральный дух украинской армии и нанести ущерб производителям оружия, а также подорвать стремление США.

ЦРУ рекомендует не использовать американскую технику в прямых столкновениях с Россией или откладывают её передачу. В докладе также упоминается причина, по которой не поставляют F-16: США оттягивают передачу из-за российских установок ПВО С-300, которые могут эффективно закрыть воздушное пространство и уничтожить американские истребители.

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Кроме того, в докладе отмечаются опасения из-за российских мин, которые рекомендуется объезжать. ЦРУ также признаёт, что России удалось быстро наладить выпуск беспилотников, таких как дешёвые FPV-дроны. Упоминаются и "Ланцеты".

Ранее американский журнал Military Watch написал о том, что российские военные используют противотанковые ракеты "Вихрь-1" для ликвидации американских бронемашин Bradley.

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Wikipedia / Levo1Desno2

Илья Суриков
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