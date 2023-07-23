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23 июля, 14:07

16-летняя мама с маленьким сыном пропала в Тверской области

СК: В городе Торжке Тверской области пропала 16-летняя мама с малолетним сыном

<p>Пропавшая в Тверской области Виктория Губба с малолетним сыном. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/su_skr69/1651" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Тверской области</a></p>

Пропавшая в Тверской области Виктория Губба с малолетним сыном. Обложка © Telegram / СУ СКР по Тверской области

Несовершеннолетняя мать с маленьким ребёнком пропала в Тверской области, она самовольно ушла из семейного центра в Торжке. Теперь в регионе ведутся поиски, сообщает в телеграм-канале пресс-служба местного СУ СКР.

"22 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном отсутствии несовершеннолетней Губбе Виктории Витальевны 28.03.2007 года рождения", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят процессуальную проверку, следователи также осмотрели последнее известное место, где находились пропавшие. По факту исчезновения несовершеннолетних Торжокский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Сейчас их ищут следователи, криминалисты и волонтёры. В ведомстве также призвали граждан, которым известно что-либо о пропавших, сообщить в СУ СКР по Тверской области.

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Светлана Оперук
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