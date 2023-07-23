16-летняя мама с маленьким сыном пропала в Тверской области

Несовершеннолетняя мать с маленьким ребёнком пропала в Тверской области, она самовольно ушла из семейного центра в Торжке. Теперь в регионе ведутся поиски, сообщает в телеграм-канале пресс-служба местного СУ СКР.

"22 июля текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о безвестном отсутствии несовершеннолетней Губбе Виктории Витальевны 28.03.2007 года рождения", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят процессуальную проверку, следователи также осмотрели последнее известное место, где находились пропавшие. По факту исчезновения несовершеннолетних Торжокский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Сейчас их ищут следователи, криминалисты и волонтёры. В ведомстве также призвали граждан, которым известно что-либо о пропавших, сообщить в СУ СКР по Тверской области.