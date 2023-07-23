ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Полевые Новосёлки Брянской области
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Полевые Новосёлки Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Пострадавших нет. В результате отстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение", — написал он в своём телеграм-канале.
После обстрела электричества нет как в Полевых Новосёлках, так и в селе Павловичи. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.
Ранее в Брянской области пенсионерка погибла при обстреле ВСУ. У пожилой женщины оторвало ногу.
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