Регион

Уведомления отключены

23 июля, 14:15

ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Полевые Новосёлки Брянской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Полевые Новосёлки Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших нет. В результате отстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение", — написал он в своём телеграм-канале.

После обстрела электричества нет как в Полевых Новосёлках, так и в селе Павловичи. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.

ВСУ "Градами" обстреляли Центральный рынок в Шебекине, погибла женщина

ВСУ "Градами" обстреляли Центральный рынок в Шебекине, погибла женщина

Ранее в Брянской области пенсионерка погибла при обстреле ВСУ. У пожилой женщины оторвало ногу.

Обложка ©

Telegram / avbogomaz

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров