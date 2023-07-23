ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области

"Пострадавших нет. В результате отстрела повреждено одно жилое домовладение, нарушено электроснабжение", — написал он в своём телеграм-канале.

После обстрела электричества нет как в Полевых Новосёлках, так и в селе Павловичи. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.